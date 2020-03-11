РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Участники Всероссийского конкурса молодежных проектов из Подольска смогут принять участие в онлайн-семинарах по социальному проектированию и планированию отчетностей 12 и 13 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для потенциальных участников Всероссийского конкурса молодежных проектов, в том числе из Подольска, пройдут онлайн-семинары 12 и 13 марта в 12:00. Занятия будут организованы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и ресурсного молодежного центра. Так, вебинары запланированы по двум темам – «Планирование отчетности при формировании социального проекта» и «Социальное проектирование: логика проектной заявки», – говорится в сообщении.

Чтобы стать слушателем, необходимо пройти по ссылке на вебинарную комнату: вебинар 1 (12 марта), вебинар 2 (13 марта).

Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Впервые он проводится одновременно как для физических лиц, так и для вузов России. Целевой аудиторией являются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет и представители образовательных организаций высшего образования.