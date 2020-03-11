РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Студенты Российского университета кооперации (РУК) в городском округе Мытищи примут участие в добровольческих акциях и мероприятиях движения «Волонтеры Победы», сообщается на сайте администрации округа.

10 марта в вузе обсудили работу движения «Волонтеры Победы» в городском округе Мытищи со студенческим советом учебного заведения.

«Волонтеры Победы – это один из муниципальных штабов Всероссийского общественного движения в горокруге Мытищи. Активисты университета с радостью готовы принять участие в добровольческих акциях и мероприятиях, посещениях ветеранов и проведении мероприятий с молодежью о недопущении переписывания истории», – говорится в сообщении.

Волонтеры не только помогают ветеранам, но также занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, рассказывая о достижениях и героических страницах в истории нашей страны.