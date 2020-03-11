РИАМО - 11 мар. Более 1480 сотрудников ФКУ «Военный комиссариат Московской области» получат единовременные выплаты в размере свыше 16 тысяч рублей, соответствующее постановление губернатора Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1486 работникам ФКУ «Военный комиссариат Московской области», принимавшим с 1 октября по 31 декабря 2019 года активное участие в обеспечении выполнения установленных для Московской области норм призыва граждан на военную службу», - говорится в документе.

Осуществление выплат должно будет обеспечить министерство социального развития Подмосковья по спискам военкомата региона.

Проконтролирует исполнение постановления о единовременных выплатах первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.