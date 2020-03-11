РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Двое студентов люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина стали лучшими в областном конкурсе по созданию социальной рекламы «Кибервызов», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Накануне в Мособлдуме состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса, их оказалось 49 человек. Жители Люберец одержали победу в двух номинациях.

«В номинации «Макет наружной социальной рекламы» первое место завоевал Виктор Зверков, а в номинации «Проект наглядных раздаточных материалов» второе место у Эмилии Караульской. Гордимся вами и поздравляем с победой! В целом, проведение такого конкурса привлекает внимание общественности к проблеме информационной безопасности несовершеннолетних», – сказал Ружицкий.

В региональном этапе конкурса приняли участие 668 ребят. По результатам голосования победителями и призерами стали 49 человек.

Все победители и призеры получили грамоты и памятные подарки.