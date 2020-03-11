РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Для студентов колледжа Российского университета кооперации в Мытищах провели профилактическую лекцию о вреде наркотиков, сообщается на сайте университета.

10 марта для студентов колледжа РУК специальности «Коммерция» замдиректора по основной деятельности «Дворца молодежи» Мытищ Павел Журкевич провел профилактическую беседу по теме «Наркотическая зависимость – это плохо».

«В ходе встречи были рассмотрены утверждения, что наркотики – это яд и первичная профилактика наркотической угрозе должна проводиться регулярно. Такие встречи на простых и понятных примерах показывают молодежи, что употреблять наркотики – это плохо, а любое наркотическое вещество – яд», – говорится в сообщении.

Первичная профилактика является наиболее оптимальной формой противодействия наркотической проблеме на территории РФ.