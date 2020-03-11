РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В коттеджном поселке «Домодедово Таун» ликвидировали возгорание в таунхаусе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

Десятого марта в 13:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Домодедово, улица Батырева, дом №24.

«Пожар ликвидировали в 15:57. К тушению привлекались две единицы техники и 10 человек», – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.