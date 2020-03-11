РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Дорогу отремонтировали в микрорайоне Шепчинки в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на интернет-портале отремонтировать дорогу на улице 40 лет Пионерии между домами №№93 и 96, так как на проезжей части образовались ямы и просел колодец. Сотрудники администрации Подольска осмотрели автомобильную дорогу.

«Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автодороги на улице 40 лет Пионерии выполнены (фотоотчет прилагается). Дополнительно сообщаем, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления», – сказал заместитель главы администрации округа Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что жители Подольска могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на 2020 год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов.