РИАМО - 11 мар. Пятьдесят два застройщика в Москве в феврале получили 198 штрафов на общую сумму 14,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Кроме того, в феврале было также вынесено 11 предупреждений без денежных штрафов.

«Всего же с начала 2020 года сотрудниками комитета вынесено 414 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 86 организаций-застройщиков. Выписан 381 штраф на общую сумму 30,255 миллиона рублей, также вынесено 33 предупреждения без денежных штрафов», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Самые частые нарушения, за которые штрафуют застройщиков, - несвоевременное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также срыв сроков строительства и передачи помещений гражданам.

С прошлого года плановые проверки застройщиков не проводятся, но Москомстройинвест наносит внеплановые визиты, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. Так, в прошлом месяце прошло 10 таких проверок. Основаниями для них служили обращения дольщиков, нарушения в отчетности, нарушения графика реализации проекта строительства.

В случае обнаружения проблем Москомстройинвест принимает меры реагирования вплоть до привлечения прокуратуры.