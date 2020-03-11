РИАМО - 11 мар. Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный объяснил, почему слишком частое мытье рук с мылом может принести вред вместо пользы.

В период распространения инфекций врачи советуют подходить к умывальнику еще чаще – это повышает шансы избежать многих неприятных заболеваний. В то же время лучше избегать чрезмерного использования моющих средств.

«Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое – более шести-восьми раз в день – использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием», – сказал Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, протирание рук антисептиками ‒ тоже не панацея. Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает их.

«Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», – считает специалист.