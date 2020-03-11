РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. В городском округе Мытищи выбрали лучшую бабушку на конкурсе «Супербабушка - 2020» в рамках программы «Активное долголетие», ей стала Марина Безукладова, сообщается на сайте администрации горокруга.

10 марта в клубе «Активное Долголетие» Vsnbo прошел конкурс на звание самой лучшей бабушки «Супербабушка - 2020». Победительницу выбрали среди жительниц города в возрасте от 55 до 80 лет. За звание супербабушки сразились шесть участниц, которые имеют внуков и ведут активный образ жизни.

«Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала состоялось знакомство с участницами, в рамках которого они рассказали о себе и своей семье. Далее женщины соревновались в умении читать сказки внукам и знании пословиц, демонстрировали свои кулинарные и творческие способности. Победительницей стала Марина Безукладова. Она увлекается театром, пением и танцами. Марина Юрьевна показала на сцене танцевальный номер совместно с внуком. Приз зрительских симпатий достался Тамаре Михайловне Бурлаковой», - говорится в сообщении.

В состав жюри конкурса «Супербабушка Мытищи - 2020» вошли сотрудники библиотечно-информационного центра, председатель жюри - исполняющая обязанности директора МАУК «БИЦ» Анастасия Мартынова.

«Современные бабушки серебряного возраста разрушают все стереотипы об устоявшемся образе бабушки. Сегодня они не только воспитывают внуков и занимаются домашним хозяйством, но еще и ведут активный образ жизни, в чем им помогает проект «Активное долголетие», - сказала заведующая клубом «Активное долголетие» Людмила Старкова.