РИАМО - 11 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало горячую линию в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, сообщается на сайте управления.

«В период с 11 по 25 марта 2020 года специалисты управления, а также консультационного центра и пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, решению вопросов защиты своих прав в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении.

Вопросы можно задать по телефонам 8 (498) 684-48-03, 8-800-511-58-98, специалистам территориальных отделов, сотрудникам консультационного центра и пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Всемирный день прав потребителей в 2020 году проходит под девизом The Sustainable Consumer – «Рациональный потребитель». В этом году Всемирная организация потребителей (Consumers International) призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природных объектов.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня бедности и предоставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам.