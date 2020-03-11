РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. Комиссия по урегулированию и взысканию задолженностей за услуги ЖКХ с нанимателей муниципального жилья в среду рассмотрела 10 эпизодов, по итогам с двумя нанимателями может быть расторгнут муниципальный контракт, сообщил главный эксперт отдела развития ЖКХ администрации городского округа Щелково Николай Митрофанов.

Если это произойдет, выселенным жильцам предоставят жилье казарменного типа.

«На заседании комиссии рассмотрели ряд случаев; с двумя нанимателями муниципального жилья, имеющими задолженности более 100 тысяч рублей, вопрос будем рассматривать отдельно. Администрация вправе обратиться в суд, если они не начнут гасить задолженность, и расторгнуть с ними контракт о найме квартиры. После чего переселить их в общежитие», – сказал Митрофанов.

Он отметил, что в основном представители УК и администрация стараются идти на встречу должникам, поскольку у людей бывают разные жизненные ситуации. В основном заключаются договора о рассрочке платежа, и долг гасится по частям. Крайние меры, такие как обращение в суд, применяются только к злостным неплательщикам.

По итогам 2020 года было проведено уже пять таких заседаний, на которых присутствовало более 50 нанимателей муниципального жилья, имеющих большие задолженности.