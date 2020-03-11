РИАМО - 11 мар. Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко выложил видео в своем Instagram-аккаунте, где устроил своему младшему семилетнему сыну Саше домашнюю растяжку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мальчик с раннего детства катается на коньках, участвует в ледовых шоу со своим отцом. Он много тренируется не только на льду, но и дома, чтобы выступать наравне со взрослыми. Одну из тренировок вне катка и продемонстрировал фигурист.

«Пора уже серьезно за пацана браться», — написал в комментарии к видео Плющенко.

Он серьезно относится к домашней растяжке сына – требует, чтобы мальчик сделал качественный продольный шпагат, где бедренные кости должны касаться пола, а коленки — смотреть вверх и вниз. Также, чтобы это упражнение было более эффективным, отец просит поднять руки мальчика вверх.

Саша в это время возмущается и говорит, что ему больно, однако родители не идут на уловки сына. Мать - продюсер Яна Рудковская - отмечает, что больно, потому что не нужно лениться, а почаще растягиваться, тогда таких неприятных ощущений не будет.

Подписчики Плющенко разделились в своих мнениях. Одни обвинили родителей в том, что у мальчика отнимают детство и пытаются на нем заработать деньги, другие похвалили Сашу и его отца за то, что он занимается с сыном.