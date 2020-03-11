РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 мар. Полицейские в Красногорске задержали приезжего из Севастополя, у которого при обыске обнаружили более 170 граммов наркотического вещества растительного происхождения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Красногорску при патрулировании обслуживаемой территории на 7 километре Пятницкого шоссе задержали 24-летнего уроженца Севастополя.

«В ходе личного досмотра у мужчины полицейскими обнаружены и изъяты 3 свертка из полимерного материала с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 170 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.