РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В подмосковных Люберцах 3 апреля состоится концерт певца Григория Лепса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Третьего апреля Григорий Лепс представит в люберецком Дворце спорта «Триумф» свою новую концертную программу «Иди и смотри». В этом году вас ждет особенный концерт. В программе наряду с новыми песнями прозвучат и те, которые артист давно не исполнял со сцены», - говорится в сообщении.

Концерт начнется в 19:30 во Дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4. Стоимость билетов - от 2,5 тысячи рублей, приобрести их можно на билетных агрегаторах.

Григорий Лепс - заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года», музыкальных наград телеканалов МУЗ ТВ и RU TV.