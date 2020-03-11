РИАМО - 11 мар. В мероприятии ко Дню православной книги в храме Христа Спасителя примут участие 1,3 тысячи детей, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Мы приглашаем детей в возрасте от 7 до 14 лет 13 марта в храм Христа Спасителя. Это учащиеся общеобразовательных школ, воскресных школ Москвы и ближайших регионов. Участвовать будут также дети из Калуги. Всего будет 1,3 тысячи ребят», – сказал Сучков.

По его словам, в первых ряда в храме традиционно посадят детей с проблемами с опорно-двигательного аппарата.

Дети смогут посмотреть спектакль, а после получить подарки из рук патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина. В подарок они получат книги, изданные по программе правительства столицы и издательского совета РПЦ.

Глава департамента подчеркнул, что в храме приняты меры безопасности, чтобы не допустить заражения детей коронавирусом.

«Естественно, приняты все меры дезинфекции, чтобы не допустить каких-то нежелательных последствий. В Москве сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы бороться с этой болезнью», – заключил Сучков.