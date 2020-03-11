РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Каждую среду в подмосковном Подольске юристы будут консультировать жителей по вопросам получения льгот для улучшения жилищных условий и получения социальной ипотеки, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (11 марта - ред.) в Подольске стартует социальная программа консультирования жителей по вопросам жилищных льгот по государственной программе Московской области «Жилище» и подпрограммам «Социальная ипотека для врачей, учителей, молодых ученых, семей с детьми». Узнайте о своих правах и возможностях улучшить свои жилищные условия с помощью государственных программ. Консультации будут проходить регулярно по средам в 17:00 по адресу: Подольск, улица Свердлова, 34, комната 1», – говорится в сообщении.

Программа создана при поддержке социальной комиссии общественной палаты Подольска, консультации будут проводить юристы компании «Перспектива 24». Запись по телефону: 8(495)363-83-80.