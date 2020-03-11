РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. На Рабочей улице в поселке Александровка Подольска отремонтировали уличные фонари по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающие светильники в поселке Александровка. Он отметил, что длительное время на улице Рабочая, у дома №5 отсутствует уличное освещение. И добавил, что ранее фонари работали только в дождливую погоду.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения в поселке Александровка. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что жители микрорайона Стрелковский могут сообщать об отсутствии уличного освещения по телефону: 8(496)767-65-50.