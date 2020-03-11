РИАМО – 11 мар. В России за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом, всего из больниц выписали трех выздоровевших после заболевания, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«В настоящее время в стране — 20 заболевших. Двое из них являются гражданами Китая. 17 — россияне, которые прибыли в страну из Италии. Также заразился один итальянский гражданин», — говорится в сообщении.

Из больниц уже выписаны двое китайцев и один россиянин.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 119 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 65 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Граждан, которые приезжают из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран, обязуют оставаться дома в изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, в столице временно запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.