РИАМО - 11 мар. В год 75-летия Великой Победы по всей России высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великую Отечественную войну советском гражданине, сообщила журналистам в среду председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«В годовщину 75-летия Победы мы решили высадить и создать живой памятник. Мы предлагаем высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», - сказала Амельченкова.

Всероссийская акция «Сад памяти» стартует 18 марта. В ней примут участие порядка 2,5-3 миллионов человек. Помогать высаживать деревья будут 25 тысяч волонтеров.

Первые сады появятся уже 18 марта в таких городах, как Севастополь, Феодосия, Керчь, Грозный и Владикавказ.

«Готовы 10 тысяч площадок. Мы начинаем с юга страны. К акции присоединяются не только регионы, но и особо охраняемые территории нашей страны, заповедники. Очень радует, что в этом году мы высаживаем в Сочи 30 тысяч деревьев», - добавила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Акция «Сад памяти» продлится до 22 июня 2020 года. Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт, найти там свой регион и узнать время проведения высадки.