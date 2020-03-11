РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мар. В период с 16 марта по 3 апреля запланированы шумные аварийно-восстановительные работы на газопроводе на территории трех округов Подмосковья, в том числе в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское линейное производственное управление магистральных газопроводов» с 08:00 16 марта до 20:00 3 апреля будет проводить аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе высокого давления, связанные с шумовым эффектом», - говорится в сообщении.

Ремонт газопровода пройдет на территории трех городских округов: Красногорск, Солнечногорск и Истра. В Красногорске он затронет село Дмитровское, а также деревни Тимошкино и Грибаново.