РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. XII Международный конкурс детского и юношеского творчества «Семь нот» пройдет в подмосковном Домодедове с 24 по 26 апреля, сообщается на официальном сайте конкурса.

«XII Международный конкурс детского и юношеского творчества «Семь нот» состоится с 24 по 26 апреля 2020 года», – сообщается на сайте.

Конкурс пройдет в жанровых номинациях: вокал, хореография, театр мод, художественное слово, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. Подать заявку на участие нужно до 5 апреля.

Узнать подробную информацию можно в положении конкурса на официальном сайте. Там же можно заполнить анкету участников.

Адрес проведения конкурса: город Домодедово, микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом №1 (ГДК «Авиатор»).