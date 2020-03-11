РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 мар. Жители ряда домов в подмосковном Красногорске до 17:00 могут получить воду из автоцистерны возле магазина «Дикси» на улице Пионерская, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

В среду в связи с ремонтными работами с 9:30 до 17:00 отключили подачу холодной воды в дома №№14 и 15 на улице Октябрьской, №№1 и 2 на улице Маяковского, №№12, 14 и 16 на Пионерской улице.

«Автоцистерна с питьевой водой установлена у магазина «Дикси» (на улице Пионерской – ред.)», – говорится в сообщении.

Кроме того, без горячего водоснабжения – торговый центр «Сливница». Также горячей воды нет на стадионе «Зоркий».