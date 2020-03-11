РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Бригада детских врачей посетила поликлинику №17 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, где они провели диагностический осмотр ребят со сложными заболеваниями, детей осматривали в рамках «Десанта детских врачей», сообщается на официальном сайте Балашихинской областной больницы.

В группу «Десанта детских врачей» вошли главные детские специалисты ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр Московской области»(ДКМЦ): педиатр, ревматолог, эпилептолог, аллерголог, нефролог и кардиолог.

«Мы рады, что врачи из ДКМЦ Московской области приезжают в Балашиху и консультируют наших детей, которые в этом нуждаются. Более 70 детей получили качественную медицинскую помощь с возможной коррекцией постоянной терапии, а врачи, работающие в КДЦ, получили бесценную возможность пообщаться с коллегами и тем самым повысить свой профессиональный уровень», – сказал главный педиатр Балашихи Алексей Лыскин.

В ходе осмотра 27 детей отправили на госпитализацию в ДКМЦ.

Проект «Десант врачей» стартовал 1 ноября 2016 года. Всего за время 30 выездов осмотрено 4 604 детей, направлено на углубленное обследование и лечение – 453 ребенка.