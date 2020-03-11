РИАМО - 11 мар. Форум-выставка «Госзаказ: национальные проекты» пройдет с 25 по 27 марта в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Это самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Московская область будет представлена на нем комитетом по конкурентной политике.

«Ежегодно Московская область представляет на форуме одну из крупнейших экспозиций, пользующуюся большим интересом у экспертов, участников и посетителей мероприятия», – сказала председатель комитета Елена Волкова.

В рамках форума посетителям представят новые функциональные возможности электронного магазина Подмосковья и портала исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), являющихся подсистемами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области.

На стенде правительства Московской области расскажут об автоматизированном пообъектном контроле всех этапов (от стадии планирования до исполнения контракта) в рамках национальных проектов и уникальной системе управления обращениями пользователей ЕАСУЗ в автоматическом режиме – автоматизированной службе технической поддержки.

В рамках экспозиции Подмосковья планируется проведения тематических мероприятий, встреч и презентаций. Впервые мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском городском округе. Это одна из самых современных инновационных площадок России.