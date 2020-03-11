РИАМО - 11 мар. С 21 февраля на портале «Народный рейтинг» жители Московской области могут оценить работу управляющих компаний, на данный момент в голосовании приняли участие порядка 5 тысяч человек, сообщила в среду журналистам руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

«В начале года был запущен портал «Народный рейтинг», который дает возможность каждому жителю оценить работу своей управляющей компании. <…> На сегодняшний день уже проголосовало порядка 5 тысяч граждан за две недели. Средняя оценка УК – это «три звезды», – сказала Федина.

Она отметила, что житель на сайте может оценить деятельность управляющей компании, качество водоснабжения и отопления, а также работу расчетного центра и качество уборки в подъезде.

На сегодняшний день в Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.