РИАМО - 11 мар. Более 200 мероприятий, посвященных Дню православной книги, пройдет в столице, в том числе мероприятия проведут в каждой школе, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Мероприятия в Москве проходят как цикл мероприятий. 22 марта в парке «Зарядье» будет фестиваль воскресных хоров. Кроме того, на многих площадках Москвы пройдет более 200 мероприятий. Они будут проходить в школах, социальных приютах, библиотеках, на различных площадках города Москвы. Поэтому это важные мероприятия», - сказал Сучков.

Он отметил, что мероприятия, нацеленные на прививание детям любви к чтению книг, также пройдут и в каждой школе. Учащиеся смогут познакомиться с историей православной церкви и издательской деятельности.

День православной книги отмечается во всех епархиях Русской православной церкви 14 марта. В этот день (1 марта по старому стилю) в 1564 году на Руси издали первую печатную книгу «Апостол».