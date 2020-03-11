Обвал рубля в минувшее воскресенье стал самым громким за последнюю пятилетку. Доллар и евро, подскочившие до рекордных значений 2016 года, напугали россиян не меньше коронавируса. Стоит ли сейчас скупать импортную технику, когда покупать валюту тем, кто собирается в отпуск, и можно ли пытаться выиграть на скачке курса, обозреватель РИАМО спросила у экспертов.

Большое падение

Падение мировых цен на нефть, случившийся 9 марта, из-за чего и обвалился рубль, эксперты называют самым масштабным с 1991 года. Причиной этого стал выход России из сделки ОПЕК+ (в ней участвуют члены Организации стран-экспортеров нефти и ряд государств, не входящих в организацию), которая предполагала сокращение добычи нефти с целью стабилизировать рынок. По мнению вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева, продление соглашения было крайне невыгодным для России.

Итак, договориться главным игрокам – России и Саудовской Аравии – не удалось. В результате на мировых рынках сразу на 30% подешевела нефть, а следом за ней обвалился и рубль. В свою очередь курсы доллара и евро достигли рекордных 75 и 85 рублей соответственно.

По мнению заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина Корищенко, обвал рубля на рынке валют – явление, безусловно, кризисное. Но это не значит, что прямо сейчас нужно бежать скупать валюту, драгметаллы или технику.

«Нужно обязательно выждать некоторое время. Цены на нефть сначала упали почти на 30%, потом поднялись почти на 10%. То же самое сейчас будет происходить и с рублем. В этой ситуации можно совершить множество необдуманных поступков», - сказал РИАМО эксперт.

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Подорожают автомобили и медикаменты

Главный удар из-за лихорадки на валютном рынке придется, по мнению Корищенко, на отрасли, которые связаны с перемещением людей: транспорт, гостиницы. Соответственно, подорожают авиабилеты, туры, стоимость проживания в отелях.

Несмотря на падение спроса на путевки из-за паники вокруг коронавируса, туроператоры уже готовятся поднять цены.

«Стоимость туров будет меняться и устанавливаться в зависимости от курса валют по Центробанку, потому что все турпакеты рассчитываются в долларах и евро», — приводит «Форпост» комментарий туроператора Tez Tour.

В ближайшие дни вырастут цены на авиабилеты, отмечают в сервисе Biletix. Средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям подорожает примерно на 10%, рассказали порталу TRN в компании. Аналитики сервиса онлайн-бронирования билетов Aviasales согласны с такими прогнозами.

По мнению экспертов, поднимутся в цене автомобили и техника. Так, даже отечественный «АвтоВАЗ» уже сообщил о возможном изменении цен из-за валютных скачков, так как цены на сырье и продукцию некоторых поставщиков автогиганта выставлены в евро и долларах, поясняют «Ведомости».

Российские аптеки в связи с изменением курса валют также ожидают роста цен на препараты, ведь отечественный лекарственный рынок полностью импортозависим. Как рассказали ТАСС в Ассоциации аптечных сетей, более 90% отечественных лекарств включают в себя субстанции, которые производятся за рубежом.

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Стратегический запас

Стоимость нефти – главный фактор устойчивости нашей валюты. Сырьевая валюта всегда зависит от колебаний, а сейчас они довольно серьезные, отметила в беседе с РИАМО завкафедрой экономики и финансов Факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

Однако кроме этого на колебания курса рубля и цены в стране влияют другие факторы: монополизм, отсутствие конкуренции, высокие тарифы на услуги перевозок.

«Подрубил экономику коронавирус. Он был исходным звеном, которое повлияло на всю мировую экономику. Мы ведь тоже поставляем на экспорт энергоносители, а теперь они заглохшей экономике Китая и не нужны», - объясняет эксперт.

И все же, о критическом падении рубля, по мнению Дворецкой, рано говорить. В стране есть резервы продовольствия и товаров первой необходимости.

Импортные товары могут подорожать, но не настолько критично, чтобы делать стратегические запасы продовольствия, считает эксперт.

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Продавать или покупать валюту?

С тем, что сейчас не нужно паниковать и торопиться покупать технику и евродоллары, согласен частный трейдер Роман Писаренко.

«В ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией потребителю лучше занять выжидательную позицию», - считает он.

Если стороны оперативно вернутся за стол переговоров и возобновят договоренности, нефть быстро пойдет вверх, а доллар, соответственно, упадет. В противном случае нефть продолжит дешеветь, а доллар, по прогнозам эксперта, может запросто подскочить до 90 рублей.

Как именно развернется ситуация, пока спрогнозировать невозможно. Однако трейдер не рекомендует бросаться покупать машины и дорогую технику.

«Имеет смысл немного подождать и приобрести немного долларов. Со стороны Центробанка скоро должны пойти продажи валюты, и курс немного упадет. Можно подождать до 70 и взять немного. Но не на все сбережения, конечно», - советует Писаренко.

Людям, имеющим сбережения в евро и желающим продать их, чтобы заработать, трейдер советует не торопиться. «Вот если курс поднимется до 100, тогда можно и продавать», - говорит эксперт.

А вот забивать кладовки макаронами, гречкой, консервами точно не нужно. Эти товары с прилавком магазинов никуда не денутся, и цена на них вряд ли вырастет ощутимо.

«Ведите себя спокойно, покупайте только необходимое и избегайте необдуманных, импульсивных поступков», - заключил эксперт.