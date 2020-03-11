РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Пожилые жители подмосковных Люберец посетили музей М.Е. Салтыкова-Щедрина в Талдоме, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Поездка в Талдомский городской округ состоялась в среду в рамках программы «Активное долголетие», в ней приняли участие 35 пенсионеров.

«Они побывали в доме-музее С.А. Клычкова, музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, Талдомском историко-литературном музее, совершили пешеходную экскурсию по городу», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в программе «Активное долголетие» зарегистрированы более двух тысяч пожилых жителей Люберец.

Любой житель Люберец старшего возраста может присоединиться к программе и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на участие через портал www.dolgoletie.mosreg.ru, мобильное приложение «Соц.услуги» или обратиться в комплексный центр социального обслуживания.