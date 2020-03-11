РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В Подольском гарнизоне завершился первый этап соревнований по ликвидации последствий ДТП, в нем приняли участие порядка 50 человек, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском пожарно-спасательном гарнизоне на территории 24-го пожарно-спасательного отряда (ПСО) федеральной противопожарной службы (ПСО ФПС) Государственной противопожарной службы (ПСО ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по Московской области прошел первый отборочный этап соревнований по ликвидации последствий ДТП между командами огнеборцев пожарно-спасательной части №7 и пожарной части №77 ФПС МЧС России по Московской области.

«Отборочный этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте на предыдущей неделе продолжался в течение нескольких дней, в нем задействовали все расчеты пожарных караулов двух подразделений, всего порядка 50 человек. Итоги спортивного мероприятия подведут до 14 марта, тогда и узнаем, какая команда стала победительницей. Ей предстоит отстаивать честь всего пожарно-спасательного гарнизона на втором этапе соревнований в подмосковных Люберцах», – сказал заместитель начальника территориального управления Владимир Селезнев.

По его словам, судейство на протяжении всего периода соревнований осуществлялось силами двух смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», старшего смены Александра Силантьева и Андрея Андреева. Общее руководство судейской коллегией легло на плечи заместителя начальника ПСО-17 Александра Ананьева.

«Соревнования являются одной из форм развития навыков, способствующей росту профессионального мастерства пожарных и спасателей. На соревнованиях в рамках выполнения упражнений, сотрудники отрабатывают наиболее полный сценарий ликвидации последствий ДТП», – уточнил Селезнев.