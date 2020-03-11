РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В подмосковном Подольске в апреле пройдут соревнования по стрельбе из лазерного оружия по нормативам ГТО для взрослых и детей «Ворошиловский стрелок» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях «Ворошиловский стрелок» по стрельбе из лазерного оружия по нормативам ГТО для взрослых и детей в возрасте от 10 лет. Соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в течение апреля в Толбинской школе поселке Молодежный. Всего у претендентов будет три пробных выстрела и пять зачетных за 10 минут. Для подготовки дают три минуты», - говорится в сообщении.

При подаче групповой заявки образовательным или муниципальным учреждением предоставляется бесплатная транспортировка до 15 участвующих от места сбора до места проведения турнира и обратно.

Организатором соревнований является физкультурно-спортивный комплекс «Ирида». Заявки на участие принимаются по телефону: 8(926)652-32-92, по электронной почте sk-atlet@yandex.ru и на сайте https://ворошиловский-стрелок-2020.рф/.