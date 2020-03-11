РИАМО - 11 мар. Около 500 тысяч подмосковных школьников приняли участие в акции «Урок Цифры» в феврале, в ее рамках проводятся тематические уроки, которые помогают учащимся познакомиться с цифровыми технологиями и основами программирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В феврале почти 500 тысяч подмосковных школьников и 21 тысяч педагогов из свыше чем 1,3 тысячи образовательной организации поучаствовали во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» по теме «Персональные помощники», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В марте акция также охватит подмосковные образовательные учреждения и будет посвящена теме безопасности будущего, добавила она.

По словам министра, «Урок Цифры» реализуется совместно с министерством просвещения РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

«Мы второй год активно участвуем в акции. Школьники с 1 по 11 классы с большой охотой посещают тематические уроки, которые, в свою очередь, разрабатываются с учетом возрастных особенностей. Это важная инициатива помогает ребятам познакомиться с основами программирования и цифровыми технологиями. Также регулярно мы проводим открытые занятия, в марте урок в таком формате пройдет в Долгопрудненской гимназии», – отметила Каклюгина.

Мартовский «Урок Цифры» по теме «Безопасность будущего» будет организован при участии «Лаборатории Касперского». Специально для школьников компания разработала тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности.

Тренажер включает три варианта сценариев с тремя разными героями. Школьник может выбрать, за какого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок еще раз за другого героя. Каждому из них нужно выполнить ряд действий, чтобы достичь определенной цели. В конце игры школьникам предложат пройти финальный тест.

«В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со

слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу», — пояснил руководитель направления детской безопасности в интернете «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».