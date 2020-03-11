РИАМО - 11 мар. Сотрудники Госжилинспекции Московской области с начала года выявили в ходе проверок 27 тысяч нарушений в работе управляющих компаний, сообщила в среду журналистам руководитель ведомства Ольга Федина.

«Мы проверили 10,5 тысяч проверок, из них 3 тысячи внеплановых и 7,5 тысяч осмотров в ходе профилактических мероприятий. Мы выявили 27 тысяч нарушений и выдали предписаний на тысячу нарушений. <…> Поступило 25 миллионов рублей (от УК – ред.)», - сказала Федина.

Она уточнила, что у управляющих компаний всегда есть возможность исправить нарушение, но если УК не отреагировала на предписание Госжилинспекции, то ей будет выписан штраф.

Ранее Федина отметила, что на территории Московской области остается почти 30 управляющих компаний, которые имеют «две звезды». До конца марта такие УК прекратят работу на территории Подмосковья.

На сегодняшний день в Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.