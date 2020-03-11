РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 мар. Ямочный ремонт провели в туннеле Леоновского шоссе в микрорайоне Кучино Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона направил на портал сообщение о том, что в Кучинском туннеле на Леоновском шоссе имеются две большие ямы, и попросил провести ремонт асфальтового покрытия.

«Указанная автомобильная дорога Кучино – М-7 «Волга» входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Сотрудники осмотрели автодорогу, факты подтвердились. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены (фотоотчет прилагается)», – сказал начальник Регионального управления автомобильных дорог №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.