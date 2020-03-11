РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Бассейн УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска не будет работать 18 и 21 марта из-за проведения соревнований по плаванию, сообщается в группе УСЦ в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением областного фестиваля по плаванию среди инвалидов 18 марта с 10:15 до 14:00 бассейн универсального спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска будет закрыт для посещения. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что бассейн будет закрыт 21 марта с 10:15 до 11:45 из-за проведения спартакиады трудовых коллективов.