РИАМО - 11 мар. Информационно-сервисная стойка «Аэроэкспресса» заработала в зоне выдачи багажа терминала В столичного аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Теперь авиапассажиры могут приобрести билеты на «Аэроэкспресс» во время ожидания багажа, сэкономив время и избежав очередей в кассы.

«Обратившись к сотрудникам компании у стойки, пассажиры смогут узнать актуальную информацию о расписании, тарифах, правилах проезда, приобрести билеты и оплатить их любым удобным способом, а также заказать услугу «Персональный помощник», – говорится в сообщении.

Кроме того, информационно-сервисные стойки «Аэроэкспресса» располагаются в терминалах D, E и F международного аэропорта Шереметьево.

Ранее компания «Аэроэкспресс» приняла решение ввести для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса на всех направлениях. Акция в честь 75-летия Победы продлится до конца года. Бесплатный проезд также распространяется на сопровождающих лиц.