РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мар. Артисты шоу-театра «Максимум» из подмосковного Красногорска выступили перед военными моряками с корабля «Георгий Победоносец» Северного флота, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Красногорск шефствует над военно-десантным кораблем «Георгий Победоносец». Представители округа посетили корабль и вручили его экипажу поздравительные адреса от главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной по случаю 35-й годовщины со дня поднятия флага.

«Члены официальной делегации обсудили перспективы развития дружеских связей в новых форматах, пригласили детей военнослужащих в Красногорск на летний отдых, а участники театра «Максимум» подарили семьям моряков большой праздничный концерт», - говорится в сообщении.