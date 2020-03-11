РИАМО - 11 мар. Выставка ботанических барельефов «Остановись, мгновение!» откроется в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 16 марта, гости увидят живописные картины и интерьерные панно с портретами цветов, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Природа совершенна, и повторить эту мимолетную красоту может только она сама, увядая и расцветая вновь. Тем не менее ботанический барельеф — работа в тандеме с природой — дарит уникальную возможность остановить мгновение», — сказала автор выставки, основатель русской школы ботанического барельефа, член Творческого союза художников России Марианна Макарова.

Кроме того, гости «Аптекарского огорода» смогут посетить крупнейшую в России выставку тюльпанов, нарциссов и других ранних цветов «Репетиция весны», а также фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

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