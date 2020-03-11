РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В доме №38 в поселке Калинина подмосковных Люберец до конца марта завершат ремонт подъездов, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проинспектировал ход ремонта подъездов в доме №38 в поселке Калинина. Он проверил качество работ и график их выполнения.

«Ремонт подъездов идет в соответствии с графиком. В марте планируем его завершение», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на первом этаже заменили напольное покрытие. Также в подъездах покрасили стены и лестницы, заменили лифты.

Всего в Люберцах в 2020 году отремонтируют 470 подъездов. Работы планируют завершить до 1 сентября.