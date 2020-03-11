РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. УМВД России по городскому округу Домодедово предупреждает о фиксации большого количества обращений граждан в полицию по поводу хищений денежных средств с банковских карт, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Наиболее опасным и самым распространенным способом мошенничества в интернете является так называемый «фишинг», суть которого заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов карт.

«Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жертвам отправляются подложные письма якобы от имени легальных организаций, в которых даны указания зайти на сайт-двойник такого учреждения и подтвердить пароли, пин-коды и другую информацию, используемую впоследствии злоумышленниками для кражи денег со счета жертвы. Достаточно распространенным является предложение о работе за границей, уведомление о выигрыше в лотереи, а также сообщения о получении наследства», - говорится в сообщении.

Также злоумышленники могут звонить, представляясь сотрудниками известных банков, и предлагать проверить операции по счету, якобы операция могла быть совершена мошенниками и необходимо уточнить данные. Кроме того, частыми стали звонки от лжесотрудников правоохранительных органов с предложением получить материальную компенсацию за моральный ущерб, например, говорить, что человек приобрел некачественные (фальсифицированные) лекарства, биологически активные добавки и другие похожие товары или услуги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно никому сообщать пин-коды банковских карт; надо не спешить поддерживать диалог с представителями банков или других организаций, даже если они называют вас по имени и отчеству. Также важно настаивать на обратной связи и требовать контактный телефон и ФИО позвонившего человека и перепроверять информацию в службе поддержки банка по телефонам, указанным с обратной стороны банковских карт.