РИАМО – 11 мар. Российская венчурная компания (РВК) подсчитала, что внедрение технологий «умного города» позволит регионам РФ сэкономить до 15% бюджетных средств, при этом цифровизация также позволит гражданам сократить траты на ЖКХ до 30%, пишет в среду газета «Известия».

«В России разработан проект первого национального стандарта по обмену и использованию электронных данных в «умном городе». После публичного обсуждения его планируют внести на утверждение в Росстандарт», – сказал руководитель программ РВК, председатель технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Он добавил, что данный стандарт предназначен для региональных властей и компаний, которые участвуют в обслуживании и развитии городов. Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах, например, регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ. Все это призвано увеличить комфорт граждан и снизить их расходы.

Кроме того, централизованный сбор данных позволит, например, улучшить условия для передвижения по городу автомобилей экстренных и коммунальных служб. Кроме того, технология позволит рассчитывать, где нужно создать новые маршруты общественного транспорта.