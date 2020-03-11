РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. На одной из детских игровых площадок на Пионерской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи восстановили уличное освещение по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель городского округа рассказал на портале о неисправных фонарях освещения на игровой площадке у дома №7А по Пионерской улице. Он отметил, что детская площадка не освещается, хотя фонари стоят.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправного состояния уличного освещения детской игровой площадки по указанному адресу, сообщаем, что 10 марта 2020 года проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по указанному адресу проведены», – сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.