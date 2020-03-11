Парк развлечений «Остров мечты» не успел открыться, как на него обрушилась волна критики. Москвичам не понравились цена билетов, декорации, похожие на пластмассовые, и маленький гардероб. Больше всего возмущений вызвал фасад «Острова мечты», который напоминает парижский «Диснейленд», но выглядит картонным, отсутствие аниматоров и очереди на аттракционы. Обозреватель РИАМО поговорила с техническим директором тематического парка «Остров мечты» Иваном Шолем и узнала, почему организаторы оказались не готовы к открытию.

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– Как вы думаете, почему «Остров мечты» раскритиковали в соцсетях, заслуженно ли?

– По ряду причин. Объективно мы не были готовы к такому ажиотажу. В первый день были большие очереди на аттракционы, потому что операторы сажали людей очень медленно. Уже на следующий день процесс шел в два раза быстрее. Многие операторы аттракционов, несмотря на то, что тренировались и работали раньше в открытых парках, никогда не видели столько людей. Им нужно больше времени, чтобы научиться работать в таких условиях. По итогам первого дня мы увидели самых быстрых операторов и поставили их на самые топовые аттракционы – туда, где самые большие очереди. Несколько человек нас покинули в первый день, потому что не выдержали нагрузки, но мы ожидали даже больше увольнений. Я думал, что от нас уйдут порядка 20%, но уволились только два человека. Для них это оказалось большим стрессом.

Люди также критикуют цены на билеты. Но они более чем адекватные. Есть стоимость часа развлечений в Москве: если вы пойдете в кинотеатр, то самый дешевый билет будет стоить 250–300 рублей, дорогой – 350–500 рублей. То есть час развлечения в Москве стоит минимум 300 рублей. Если умножить это на 8 часов, которые посетитель проведет в тематическом парке, получается 2 400 рублей.

Если вы посетите у нас 10 аттракционов и захотите посетить 10 таких же в другом московском парке, где каждое развлечение оплачивается отдельно, то у нас вы заплатите меньше. В других парках это обойдется примерно в 3 000 рублей, но там не будет сказочной атмосферы, да и зимой гости не смогут покататься.

Еще, как я и ожидал, большинство россиян, которые к нам пришли, никогда не были в тематическом парке. Они не понимали, что им придется стоять в очереди.

Даже когда мы отладим работу парка, посетителям все равно придется стоять в очереди. И во всем мире это так работает.

В «Европа-парке», который является вторым по посещаемости в Европе, среднее время ожидания посадки на любую горку – 40 минут, в выходные до часа, а на самые популярные аттракционы еще больше. Когда открылся аттракцион «Гарри Поттер» в Осаке, то рекордное время посадки было 6 часов!

У нас на самые топовые аттракционы, такие как «Храм огня» или «Кобра», время ожидания составляет от получаса до часа, на аттракционы в тематической зоне «Деревня Смурфиков» или Hello Kitty – 10–20 минут.

Многие посетители говорят: «А почему я должна платить за вход, если катается только мой ребенок?» – но все тематические парки так устроены! Здесь есть не только аттракционы, можно погулять, посмотреть шоу или посетить дом ужасов «Заброшенный дом» – это аттракцион для людей, которые не хотят кататься. Мы были удивлены его популярностью, изначально не рассчитали, что к нему будет такой большой интерес.

Некоторые нам пишут: «А почему зона «Черепашки-ниндзя» такая грязная?» Отвечаем: потому что они живут в таком мире, и мы даже специально сделали трещины в стенах. Кто-то спрашивает, почему фонтаны не запущены снаружи – но ведь сейчас холодно. Ограждения – это тоже была временная мера на открытии для распределения потоков людей, сейчас никаких заборов нет.

Скорее всего, большинство посетителей не были ни в одном тематическом парке, поэтому и столько критики. Аудитория, которая была в других парках, лучше поймет «Остров мечты». Я видел, что гости, заходившие в первые дни, не знали, что делать в парке, стояли и не понимали, куда идти. Человек, который хоть раз был в парке, понимает: бегом кататься на аттракционах, пока не пришли люди, не образовались очереди. Многие гости, если бы пришли в «Диснейленд», были бы в ужасе, почему они должны платить 100 долларов за человека и стоять 1,5 часа на «Русалочку» в очереди.

– То есть москвичи тоже были не готовы к открытию?

– Парк в первые дни работы еще и пострадал от вандалов. Мы сами виноваты, и надо было это предвидеть, но я был во многих тематических парках и нигде не видел такого поведения людей, как у нас. Видите скульптурную группу с часами Фаберже – металлических стрелок там уже нет. Подошла девочка и начала их ломать, мы говорим маме: «Что ваш ребенок делает?», а она: «Зачем вы такие декорации делаете, которые можно легко сломать?» Конечно, таких посетителей мало – примерно 1 %, но если умножить на общее количество людей, которые пришли в «Остров мечты» в первые дни (примерно 150 тысяч человек), то выходит много потерь. Это похоже на цепную реакцию: если один ребенок делает, то другой идет и повторяет за ним.

Дети рвали декоративную траву и кормили ей дракона-аниматроника, висли на деревьях, а родители помогали им залезать. Мы говорим: «Там острый шип, ребенок может пораниться», а они: «Неправильные у вас декорации».

В зоне «Смурфиков» сломали цветы и снесли улитку. Скоро в парке появятся подиумы, на которые поднимут декорации, чтобы их было не так просто сломать.

«Зайти, посмотреть и уйти»: москвичи поделились впечатлениями об «Острове мечты»>>

пресс-служба парка «Остров мечты» пресс-служба парка «Остров мечты» пресс-служба парка «Остров мечты» 1 из 3

– Посетители опять скажут: раз сломали, значит, декорации у вас пластиковые. Расскажите, из чего они сделаны?

– Видите все эти материалы, из которых сделаны декорации в тематическом парке? Они выглядят так же, как в «Диснейленде». Это архбетон, который выглядит как пластик. Скульптуры делаются методом набрызга, потом их аккуратно обрисовывают мастерками, и получается так красиво. На самом деле никакого пластика тут нет. Мы и хотели сделать, чтобы парк казался игрушечным, сказочным. Созданием тематического парка занималось архитектурное бюро Cunningham Architects, которое работало с Disney California Adventure Park.

Все фасады в парке у нас бетонные, а цветочки и Смурфики – из стеклопластика. Из-за того, что их ломают, возможно, стебли цветов скоро подрастут и станут стальными.

Если говорить в процентном соотношении, то бетона у нас 99 %, а пластика – 1 %.

Что касается главных башен, то они тоже бетонные с облицовкой камнем. Они не картонные, как пишут в соцсетях. У нас даже фонтаны по периметру из гранита. Мы старались сделать так, чтобы все материалы у нас были натуральные.

– Что произошло с гардеробом в день открытия? Почему люди не могли найти свою одежду?

– Мы совершили ошибку, сделав гардероб бесплатным в зоне городского променада. Возможно, он тем, кто пришел в только в эту зону, не нужен. Потому что базово гардероб был рассчитан на 20 тысяч крючков, а только в городской променад пришло 80 тысяч человек. Там он забился быстро. В некоторых вещах мы ошиблись – видим это и исправляемся.

Уже на второй день работы гардероб перенесли в зону тематического парка, теперь с тем, чтобы раздеться, нет никаких проблем. Его планируют сделать автоматизированным и расширить до 25 тысяч крючков.

– Тематика аттракционов тоже многим не нравится. Расскажите, почему вы выбрали Смурфиков, Черепашек-ниндзя и Маугли?

– Задача была выбрать не трендовые бренды, а бренды, которые живут долго. Нас упрекают, что мы не взяли у Disney никого, а компания Disney никому и не дает своих персонажей, не лицензирует бренды, она их использует сама, и точка. Ждать, когда Disney к нам придет, не стоит, так как им нужен туристический поток от 40 млн. в год.

Мы же старались найти баланс между зарубежными героями и нашими. Переговоры с некоторыми брендами шли 8 лет, нынешний набор брендов формировали два года. Со «Смурфиками», Hello Kitty, «Отелем Трансильвания» и «Черепашками-ниндзя» мы заключили эксклюзивные лицензионные соглашения на сроки не менее 10 лет.

При этом большую половину парка мы решили отдать под общеизвестные истории, которые разработали сами – это тематические зоны, «Замок Снежной королевы», «Маугли в стране динозавров», «Сказочная деревня» с миром Буратино, «Гонка мечты» и «Заброшенный дом» – наши бренды, которых нет ни у кого.

– В «Диснейлендах» шоу-программы меняются каждый сезон, поэтому туда интересно приходить несколько раз. Что заставит москвичей прийти в «Остров мечты» второй раз?

– В большинстве тематических зон у нас будут шоу. Сейчас у нас есть шоу в кукольном театре Буратино «Золотой ключик» тематической зоны «Сказочная деревня», на этой неделе мы планируем запустить шоу в Hello Kitty, затем в «Маугли в стране динозавров». Когда запустим все аттракционы в зоне «Черепашки-ниндзя», есть планы и на шоу. Возможно, тоже будем ориентироваться на вышедшие фильмы. В зависимости от времени, когда вы придете в парк, вы увидите разные шоу, они будут меняться в течение дня.

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– Что касается магазинов сувениров, кто создает мерч?

– Все сувениры делали те же производители, которые работают с ведущими парками. У нас есть свое собственное дизайн-бюро, поэтому тематику разработали наши дизайнеры, а затем мы заказали продукцию на фабриках. Все сувениры, которые у нас продаются, можно купить только здесь. Это бренд парка: не «Дисней», не «Смурфики», не «Черепашки-ниндзя», а «Остров мечты». На территории более 10 таких магазинов, они расположены в каждой тематической зоне, и два магазина на выходе, где представлены сувениры сразу из всех тематических зон.

– Когда в парке заработают все аттракционы?

– У нас запущены 20 механических аттракционов из 24. В течение месяца мы планируем запустить еще один, а скорее всего два. В первую очередь, американскую горку «Полет в тоннеле» в тематической зоне «Черепашки-ниндзя» – один из самых экстремальных, затем «Отель Трансильвания». Позже откроется медиа-аттракцион «Библиотека Снежной королевы» в тематической зоне «Замок Снежной королевы» и аттракцион «На крыльях ветра» в тематической зоне «Маугли в стране динозавров»: он напоминает «Полет над Москвой» в Зарядье, но более масштабный и интересный.

Сейчас самые популярные аттракционы – «Кобра», «Летная школа», «Храм огня», «Молот судьбы» и «Гонка будущего» в VR-очках. В парке много уникальных аттракционов, которые спроектированы конкретно под нас, например, «Полет в тоннеле», который скоро откроется. Мы выделили помещение, в которое вписали горку с ускорениями до 80 км/ч, петли и перевороты, сами спроектировали сопровождающий медиаконтент. Другой уникальный аттракцион – «Летная школа» в тематической зоне «Маугли в стране динозавров». Таких всего не более 15 в мире. Аттракцион «На крыльях ветра», который появится чуть позже, разрабатывали совместно с ведущей голливудской студией, которая делала визуальные эффекты для «Игры престолов» и «Парка Юрского периода». «Отель Трансильвания» тоже будет необычный, он чем-то похож на японского «Гарри Поттера», такого аттракциона вообще нет нигде в мире.