РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мар. В подмосковном Красногорске свыше 300 спортсменов пробежали традиционную классическую гонку в честь дня рождения прославленного лыжника Ивана Утробина, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Десятого марта почетный гражданин Красногорска, известный спортсмен Иван Утробин отметил свое 86-летие. В честь дня рождения лыжника на созданной им трассе в 17-й раз состоялась традиционная классическая лыжная гонка, названная в его честь.

«Несмотря на совсем не лыжную погоду, участие приняли более 300 человек. Призы Иван Степанович вручал лично. Поздравляем вас, дорогой Иван Степанович, гордимся тем, что вы у нас есть. Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что Утробин тренировался самостоятельно и выиграл зимнюю спартакиаду народов РСФСР.

«Мог отобраться на Олимпиаду в 1960 году, но помешала работа на секретном заводе. Ради спорта все оставил и переехал из Томска в Красногорск, где своими руками подготовил знаменитую теперь на всю страну лыжную трассу. В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке взял бронзу в эстафете, а потом еще дважды выигрывал чемпионаты СССР», - добавила Хаймурзина.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации горокруга Алексей Кокурин в среду поздравил прославленного лыжника с 86-летием и вручил поздравительный адрес от главы муниципалитета.