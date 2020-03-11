РИАМО - 11 мар. В подмосковном городском округе Воскресенск задержали 26-летнего местного жителя, который бросался неизвестными предметами в автомобили и повредил один из них, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудникам Воскресенского отдела вневедомственной охраны сообщили о том, что неизвестный повредил автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома на улице Зелинского. На месте происшествия правоохранители обнаружили иномарку с разбитым задним стеклом.

«Один из очевидцев происходящей картины сообщил, что еще утром местный житель сбрасывал на припаркованные машины из окна 11-го этажа пакеты с неизвестным содержимым», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Свой поступок молодой человек объяснить не смог.

В результате хулиганских действий люди не пострадали. Сумма ущерба, причиненного автомобилю, устанавливается.