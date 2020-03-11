РИАМО – 11 мар. Роскачество назвало полезные свойства пасты – одного из самых популярных в мире блюд, передает Федеральное агентство новостей.

«Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», — сказано в сообщении.

Если употреблять это блюдо правильно, то оно не окажет негативное воздействия на организм. Кроме того, в пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие медленное и равномерное высвобождение энергии, а также они нормализуют пищеварение. Врачи неоднократно заявляли, что паста снижает уровень холестерина и содержит фолиевую кислоту.

Кроме того, это блюдо является фактически безотходным продуктом – приготовление лапши не оказывает негативного воздействия на экологию.

Примечательно, что наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38% углеродного следа этого продукта.