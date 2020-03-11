РИАМО - 11 мар. Падение рубля по отношению к доллару и евро подстегнуло спрос россиян на технику Apple, продажи смартфонов этой марки у отдельных сетей увеличились на 49% по сравнению с прошлой неделей, пишет в среду газета «Коммерсант».

Источники издания сообщили, что в конце марта потребители могут столкнуться с дефицитом техники Apple в России. В розничных сетях уже есть проблемы с наличием популярных моделей «яблочных» наушников, умных часов и планшетов.

«Поставки идут с перебоями, а складских запасов смартфонов iPhone при стандартном спросе хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев», – говорится в статье.

В данный момент спрос на продукцию Apple превышает запланированный. Одной из причин повышенного спроса могло стать падение рубля.

Гендиректор компании «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников считает, что некоторый ажиотаж вокруг техники Apple действительно будет, так как новые закупки пройдут уже по новому курсу, что приведет к корректировке цен на гаджеты на российском рынке.

Ранее Apple ограничила поставки смартфонов iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае, где расположено производство компании.