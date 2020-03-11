РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи будут проверять водителей на трезвость в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» до 15 марта, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 9 по 15 марта 2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

В период с 7 по 9 марта на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в ходе проведения мероприятий сотрудниками ДПС выявлен один водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, еще 6 отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте по телефону доверия МВД России: 8(495)667-74-47 или ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66. Также можно позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД горокруга Мытищи: 8(495)586-40-44. Помните, нетрезвый водитель не просто нарушает закон, он рискует своей жизнью, а самое главное - подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих», - отмечается в материале.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых грубых видов правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком от полутора до двух лет. За отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он также может быть лишен права управлять транспортным средством на тот же срок.

Если водитель не имеет или уже лишен права управления транспортным средством и также отказывается от прохождения вышеуказанной процедуры, то он подлежит административному аресту на срок до 15 суток.