РИАМО - 11 мар. В Подмосковье готовятся запустить мобильное приложение для управляющих компаний, с помощью которого коммунальщики будут отчитываться о проделанной работе в местах общего пользования, сообщила журналистам в среду руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«У нас сейчас запускается мобильное приложение для управляющих компаний. Оно уже разработано, проходит тестовую эксплуатацию. Именно для них, для дворников, для сантехников, для уборщиц, которые должны прийти в подъезд с утра и сфотографировать текущее состояние неубранного подъезда, а потом сфотографировать текущее состояние после уборки. Муниципальный ЦУР должен подтвердить уборку УК», - сказала Федина.

Она отметила, что мобильное приложение для УК заработает в общем доступе в середине марта.

Ранее Федина сообщила, что по состоянию на 1 марта в Подмосковье насчитывается 28 недобросовестных управляющих компаний. До конца марта такие компании прекратят работу на территории региона.