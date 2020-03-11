РИАМО - 11 мар. Следователи проверят информацию из СМИ об избиении мужчины на детской площадке на юго-востоке Москвы, согласно публикациям, избиение совершила группа подростков, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что компания подростков, находясь на детской площадке, приставала к пенсионеру, после чего избила мужчину, который заступился за пожилого человека. Во время избиения у мужчины выпал дорогой телефон, который взял один из подростков, участвовавший в драке», – сказала Иванова.

В настоящее время СК проводит доследственную проверку и устанавливает все факты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.